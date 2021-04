Caos Superlega. La Stampa: "Le sanzioni FIGC possono aiutare Juve, Inter e Milan"

Sulle pagine de La Stampa si torna a parlare della Superlega. "Le sanzioni FIGC possono aiutare Juve, Inter e Milan" scrive il quotidiano torinese. Paradossalmente, la FIGC potrebbe 'salvare' i tre club italiani in caso di contenziosi legali. Il contratto tra JP Morgan e i 12 club prevede come condizione sospensiva proprio la possibilità per le squadre di continuare a giocare nei rispettivi campionati nazionali. Di fronte a possibili sanzioni sportive, l'accordo potrebbe diventare inefficace per Juve, Inter e Milan.