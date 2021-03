Caso tamponi. La Gazzetta dello Sport: "La Lazio rischia diversi punti di penalizzazione"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai biancocelesti con il titolo seguente: "La Lazio rischia diversi punti di penalizzazione". Lotito vuole salvaguardare il suo coinvolgimento per allontanare, sulla base della Legge 231 lo spettro di una condanna per responsabilità diretta del club con punti di penalizzazione derubricando il tutto a responsabilità oggettiva di Lotito. I diversi interventi del presidente citati nel verbale con il laboratorio Synlab però non credono alla versione del patron biancoceleste che sostiene di non aver seguito questa attività. Il rischio per la Lazio sono diversi punti di penalizzazione, mentre non sembrano in discussione la validità dei risultati delle due gare.