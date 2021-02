Champions unico obiettivo del Napoli. Il Mattino: "Gattuso ci prova con la settimana tipo"

"Champions unico obiettivo del Napoli. Gattuso ci prova con la settimana tipo" scrive Il Mattino in edicola quest'oggi. A Gattuso non resta che la qualificazione in Champions per salvare la stagione. L'eliminazione dall'Europa League permetterà alla squadra partenopea di avere a disposizione delle settimane di lavoro-tipo da qui alla fine. Il recupero degli infortunati sarà l'altro elemento chiave per lanciare l'assalto al terzo-quarto posto. Mancano 16 gare da qui alla fine da affrontare come fossero 16 finali, a cominciare dalla prossima sfida con il Benevento. I rientri di Ghoulam e Mertens, quelli imminenti di Demme, Hysaj e Ospina saranno fondamentali per il Napoli che, a differenza delle rivali, potrà veicolare le proprie attenzioni sul campionato.