Chivu in volata, QS in prima pagina: "Inter, scudetto in sette mosse"
Archiviata la manita prorompente contro la Roma, Cristian Chivu fa già i calcoli per la volata finale di stagione e far centro alla prima stagione sulla panchina nerazzurra. "Inter, scudetto in sette mosse", titola in prima pagina Quotidiano Sportivo: da questo weekend a fine maggio il traguardo che separa i nerazzurri ha nel mezzo le ultime sette partite del campionato, che terminerà con il match esterno contro il Bologna.
Più imminente e prossimo invece l'impegno contro l'Inter questo weekend, dopo lo 0-0 deludente del Como sul campo dell'Udinese e la Juventus ad aver accorciato sui lariani per la rincorsa Champions. L'ultimo incrocio tra nerazzurri e biancoblù terminò con un pari a reti bianche in Coppa Italia al Sinigaglia, per la gara d'andata delle semifinali.
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