Collina al Corriere della Sera: "Orgoglioso di essere il numero 1, ho nostalgia del campo"

In una lunga intervista al Corriere della Sera Pierluigi Collina ha parlato della sua carriera da arbitro e del suo premio di "miglior direttore di gara di sempre". Queste alcune sue parole: "C'è molta differenza tra avere un riconoscimento quando sei ancora in attività rispetto a riceverlo ora, quando ho smesso da 15 anni. Oggi è un premio per qualcosa che hai fatto: niente e nessuno te lo può togliere. Lo vivo con soddisfazione, orgoglio e un po' di nostalgia. Mi fa tornare in mente qualcosa che mi piaceva molto: stare in campo. Poi ha continuato: "Quando sei in attività il premio come migliore è un'ulteriore responsabilità. La gente si aspetta il massimo. Mi è capitato di arbitrare il mercoledì Manchester United-Real Madrid e il sabato dirigere una partita di Serie B. Non puoi dire, nella seconda occasione, "oggi me la prendo comoda".