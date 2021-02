Collovati a Il Mattino: "Sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas"

"Sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas". Queste le parole di Fulvio Collovati a Il Mattino che il quotidiano riporta nell'edizione odierna. L'ex campiona del Mondo spiega: "Non sarà una passeggiata. I primi 20 della Dea contro il Torino sono stati devastanti. Poi si sono seduti e sono stati rimontati. Servirà orgoglio per rispondere alle critiche al Napoli. Maksimovic in scadenza? Hai stimoli in più e basta per rinnovare. Sono alibi che ai calciatori non si possono dare. Rrahmani? Ha giocato sempre a 3, ma non può essere una scusa. Per me non è un cattivo giocatore, stasera ha l'occasione per dimostrare di essere da Napoli".