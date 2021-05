Condò su La Repubblica: "Le certezze del Milan anche senza il totem Ibrahimovic"

Il giornalista Paolo Condò ha fatto il punto della situazione in casa Milan, sulle colonne de La Repubblica. L'ultimo 7-0 rossonero - scrive - era datato 1959. Al di là della dimensione del successo, è notevole la crescita di personalità del Diavolo in assenza di Ibrahimovic, che se non rientrerà prima della fine avrà giocato 19 gare su 38, la metà esatta. Ibra è stato un totem di questa rinascita rossonera. Logico vedere in Pioli il regista della crescita del Milan, ma avremo occasione di riparlarne - conclude - di certo la capacità di indicare la strada attraverso il gioco va nel senso della modernità.