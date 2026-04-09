Conte CT dell'Italia? Cronache di Napoli: "Partita a scacchi, in FIGC tempi lunghi"
Mentre le competizioni europee si consumano per i primi atti dei rispettivi quarti di finale, in Italia il focus resta sempre quello di ricostruire a seguito del terzo fallimento degli Azzurri, mancato il terzo Mondiale di fila. Come? Si starebbe pensando di riportare Antonio Conte in panchina come commissario tecnico e Aurelio De Laurentiis ha già dichiarato che sarebbe disponibile a liberarlo al termine della stagione per una causa così importante. "Ma in FIGC i tempi si allungano", titola Cronache di Napoli in taglio centrale.
Intanto questa domenica il Napoli scende in campo alle 15 contro il Parma di Cuesta, a caccia di punti importanti per la salvezza. C'è un tabù da sfatare, con Hojlund in attacco e Politano a guidare i partenopei dopo il gol pesante inflitto al Milan nello scontro diretto per il secondo posto.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.