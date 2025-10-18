Conte sfida Toro e tour de force, La Repubblica (ed. Napoli): "Vediamo a che punto è il Napoli"

Il Napoli si prepara a dare il via ad un periodo molto impegnativo con tanti incontri ravvicinati e due competizioni da cui trarre sempre il massimo. Si parte dal Torino, impegno insidioso contro una squadra comunque in difficoltà. Questo titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Conte sfida Torino e tour de force: 'Vediamo a che punto è il Napoli'".