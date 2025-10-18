Conte sfida Toro e tour de force, La Repubblica (ed. Napoli): "Vediamo a che punto è il Napoli"
TUTTO mercato WEB
Il Napoli si prepara a dare il via ad un periodo molto impegnativo con tanti incontri ravvicinati e due competizioni da cui trarre sempre il massimo. Si parte dal Torino, impegno insidioso contro una squadra comunque in difficoltà. Questo titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Conte sfida Torino e tour de force: 'Vediamo a che punto è il Napoli'".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile