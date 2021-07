Corsa al Pallone d'Oro. Tuttosport: "Gli azzurri pronti a sfidare Messi"

Tuttosport in edicola dedica uno spazio al capitolo Pallone d'Oro. I giornalisti-giurati entro metà novembre dovranno esprimere il loro voto e dovranno tener conto dell'Europeo e della Copa America. Messi, a 34 anni, è riuscito a vincere con la Nazionale, ma non si può paragonare il "loro" torneo con il "nostro" visto che là le squadre partecipanti sono solo 10 e non ci sono gare di qualificazione, oltre a disputarsi ogni due anni invece che 4. L'UEFA ha 55 federazioni affiliate e i gironi di qualificazione scremano fino ad arrivare a 24. Infine c'è l'insidia dei playoff. Jorginho sarebbe il pretendente numero uno a vincere il premio perché campione d'Europa anche con il club e trascinatore azzurro, ma pure Donnarumma figura tra i pretendenti. Un altro che potrebbe far saltare il banco è Federico Chiesa, ma lo sfidante principale rimane Messi, spazzato via però in Champions dal PSG già agli ottavi.