Corvino parla così a Tuttosport di Vlahovic: "Dusan, la Juve è già il tuo top"
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"Dusan, la Juve è già il tuo top": parole di Pantaleo Corvino, rilasciate a Tuttosport e riportate oggi in prima pagina dal quotidiano. Il dg del Lecce, che sabato si gioca un pezzo di salvezza contro i bianconeri, è lo scopritore di Vlahovic: "Hanno ancora tanto da darsi a vicenda. Con Spalletti può fare più di 20 gol a stagione". Per la difesa si offre Alaba, in uscita dal Real.
Riguardo alla metà granata della città, invece, viene scritto: "Toro, triennale per Gattuso". La proposta granata all'ex ct, l'alternativa rimane Juric. Petrachi caldeggia l'operazione, Cairo tiene aperta anche la pista croata. Sull'sfondo D'Aversa.
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