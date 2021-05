CR7, è tempo dei saluti. Corriere dello Sport: "La sua partenza vista di buon occhio dalla Juve"

Il Corriere dello Sport scrive che se Jorge Mendes troverà una soluzione (Manchester United?), Cristiano Ronaldo se ne andrà. Dal canto suo la Juventus sa di dover far di conto, da un lato c'è un peso a bilancio per altri 29 milioni circa, dall'altro la possibilità di liberarsi di circa 58 milioni di ingaggio al lordo. I bianconeri hanno fatto così sapere al super agente e quindi al portoghese che sì, una sua partenza potrebbe a questo punto fare comodo per voltare pagina in campo e far rifiatare il bilancio.