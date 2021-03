CR7 flop, Chiesa non basta. QS: "Ancora fuori agli ottavi, fallimento Juventus"

"Ancora fuori agli ottavi, fallimento Juventus". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina dedica ai bianconeri al suo interno. Squadra precocemente eliminata dalla Champions per mano di club all'apparenza di seconda fascia, ma molto più ciniche ed organizzate. Anno scorso era stato il Lione di Depay, quest'anno il Porto di Oliveira. Anche l'espulsione di Taremi non ha permesso di passare il turno e le ingenuità si sono susseguite. Per Pirlo rischia di essere già semi-fallimento con lo scudetto che pare una chimera al momento e con una rivoluzione alle porte. Quella del dopo-Ronaldo, ieri mai in partita nel momento più atteso.