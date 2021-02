CR7 non segna per più di tre partite dal 2017. Corriere dello Sport: "Un record da evitare"

Dall'autunno 2017 che Cristiano Ronaldo non rimane a secco per più di tre partite consecutive in campionato. Nel frattempo CR7 è andato a segno in Coppa Italia dimostrando di avere una voglia matta di riprendere la marcia. Quella con la Juve per concretizzare la rimonta scudetto senza lasciare nulla per strada tra Coppa Italia e Champions. Quella personale, verso nuovi incredibili record: la nuova missione impossibile è quella che potrebbe portarlo a diventare il più veloce giocatore a segnare 100 gol nella storia della Juve, per battere Sivori servirebbero 13 gol nelle prossime 11 partite. A scriverlo è il Corriere dello Sport.