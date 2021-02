Crotone-Genoa, la moviola del Corriere dello Sport: "Regolari le due reti di Destro"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla moviola di Crotone-Genoa con il titolo seguente: "Regolari le due reti di Destro". Partita troppo semplice per Giacomelli, ben 145 gare in A dirette fino ad oggi. Risultato mai in bilico, nessun episodio nelle due aree, facile la gestione del pomeriggio allo Scida. Il pelo nell'uovo: ben 37 falli fischiati. Delle tre reti, regolari le due di Destro: è in gioco Zajc che poi andrà al tiro (l'attaccante tornerà sul pallone), è in gioco lo stesso destro sul cross di Zajc (lo tengono in posizione regolare Marrone e Magallan).