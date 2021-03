Cuore e gol. Corriere dello Sport: "L'Under 21 abbatte la Slovenia e vola ai quarti"

Il Corriere dello Sport tiene a sottolineare come l'Italia Under 21 abbia impiegato giusto 25 minuti a chiudere la partita contro la Slovenia, mettendo in tasca il pass dei quarti di finale dell'Europeo. Solo 15 i minuti necessari a Maggiore, Raspadori e Cutrone per segnare le tre reti che hanno messo sulle ginocchia i padroni di casa. Gli azzurrini chiudono secondi, chiudono in salute e in palla. A maggio si torna in Slovenia per i quarti, stasera sapremo chi ci tocca: la prima del gruppo D, fino alle 18 è il Portogallo.