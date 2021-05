Dal "pirla" al "daje". Tuttosport: "Inter-Roma, lo Special derby di Mourinho"

"Inter-Roma, lo Special derby di Mourinho", titola Tuttosport oggi in edicola. Questa sera andrà in scena il suo derby italiano, dal "pirla" al "daje". Inter-Roma è diventata la partita di José Mourinho. Il domani a Roma è tutto da scrivere e quanto sta succedendo nella capitale da una settimana a questa parte fa capire fa ben intendere quale sia l'attrattiva del tecnico portoghese e le aspettative che lo accompagnano. Questa sera non sarà ovviamente presente in tribuna, ma osserverà dalla tv. E se nel suo ufficio al Tottenham c'era Zanetti che alza la Champions, ora sul suo telefono c'è già la cover della Roma.