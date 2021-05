David Pizarro a Il Messaggero: "Roma, il carattere te lo dà Mourinho"

"Roma, il carattere te lo dà Mourinho". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero che ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista giallorosso David Pizarro: "Un grande colpo - ha dichiarato -. Ha vinto, ha carisma, ha portato entusiasmo. Alla grande. Basta per vincere? Come dice Allegri: servono pure i giocatori bravi. La Roma ha una buona base. Serve, e ce lo insegnano a Coverciano, qualità in ogni calciatore: tutti devono essere registi. Ma serve pure carattere, che è un po' mancato quest'anno, calciatori che ti trascinino dal lunedì al lunedì, gente che faccia capire ai ragazzi che bisogna pensare al calcio, non ai tatuaggi e alle macchine. Oggi c'è molta distanza, c'è gente che non alza mai la testa, guardate come hanno congedato Gattuso, con un tweet. Noèn esiste. Si dovrebbe tornare un po' al passato".