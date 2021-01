De Laurentiis inflessibile su Milik. Gazzetta: "Non vuol sottostare al ricatto degli agenti"

vedi letture

La fermezza di ADL. Si parla di Aurelio De Laurentiis e della forte posizione assunta nel caso Arek Milik sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con il quotidiano che prova a fotografare la situazione all'inizio di questo mercato di gennaio che si annuncia senza grossi colpi. Certo così facendo - si legge - De Laurentiis ci sta rimettendo dei soldi. Anche se già ammortizzato, Milik è costato 30 milioni di cartellino e ha un ingaggio da quasi 5 milioni lordi. Il Napoli spera di venderlo ora al Marsiglia per circa 10, ma la perdita resta. In questo il presidente si è rivelato inflessibile, anche in tempi di crisi: non intende sottostare al ricatto di procuratori che vorrebbero spostare giocatori come e quando vogliono. L’emarginazione di Milik serve a dare un segnale chiaro a tutti gli altri. Costi quel che costi".