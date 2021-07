De Sisti al QS: "Se l'Italia batte il Belgio, può raccogliere il nostro testimone"

Il QS ha intervistato Picchio De Sisti: "Se l'Italia batte il Belgio, può raccogliere il nostro testimone". L'ex calciatore ha parlato della Nazionale del Mancio, in vista della sfida con il Belgio: "Il Belgio è primo nel ranking e non è un caso ma non riesco ancora a capire che gara sarà. Per fermare Lukaku ci vorranno la forza di Chiellini e Bonucci". Spazio al lavoro di Mancini: "Il c.t. ha lavora bene costruendo un gruppo coeso e in questo organico, dove tutti danno il massimo, chi scegli non delude. La forza sta nell'intercambiabilità e anche nella bravura di far credere nel lavoro che si fa". Chiosa: "Scaramanzia d'obbligo ma questa Italia ha le carte in regola per raccogliere il nostro testimone".