Di Lorenzo, tempi più lunghi. Cronache di Napoli: "Può rientrare a fine aprile"
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Tra i temi trattati oggi in prima pagina da Cronache di Napoli c'è anche quello calcistico, con il seguente titolo: "Si allungano i tempi di recupero di Di Lorenzo: potrebbe rientrare solo alla fine di aprile". Brutta notizia dunque per Antonio Conte, che grazie ai risultati dell'ultimo periodo è tornato in corsa per lo scudetto.
Oltre alla questione infortuni, in casa partenopea a tenere banco c'è anche il caso Lukaku. Il club lo aspetta in città entro 48 ore, altrimenti verrà presa la decisione di metterlo fuori rosa.
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