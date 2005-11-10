Ufficiale Campobasso, Antonio Gala vola in Spagna: è del Castellon

Antonio Gala lascia il Campobasso e vola in Spagna: il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo al Castellon.

Il Campobasso FC si distingue anche sul mercato internazionale con un’operazione che premia il percorso di crescita di Antonio Gala e il lavoro di valorizzazione svolto dal club. Dopo una stagione da protagonista assoluto in maglia rossoblù, il centrocampista compie un importante salto di qualità approdando nel calcio spagnolo.

Campobasso, Gala saluta: ufficiale il trasferimento al Castellón

Il Campobasso FC comunica il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Antonio Gala al CD Castellón, club militante nella Segunda División spagnola, una delle realtà più prestigiose e ambiziose del calcio iberico.

Arrivato in rossoblù con entusiasmo e professionalità, Antonio ha saputo conquistare il cuore di tifosi, compagni di squadra e addetti ai lavori grazie alle sue qualità tecniche, alla sua personalità e al contributo determinante offerto nel corso della passata stagione.

Grazie Antonio. Siamo orgogliosi di averti accompagnato in questo percorso di crescita e ti auguriamo le migliori soddisfazioni personali e professionali. Continua a inseguire i tuoi sogni e a raggiungere i traguardi che il tuo talento merita.