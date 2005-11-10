Ufficiale Colpaccio del Genoa in difesa: torna Cafferata e firma fino a fine stagione

Nell'ultimo anno e mezzo la terzina ha vestito la maglia della Lazio. Per lei anche due presenze in Nazionale maggiore con l'esordio al Ferraris contro il Brasile nel 2022

Il Genoa Women ha piazzato un grande colpo in difesa per provare a risalire immediatamente in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Il club ligure ha infatti annunciato il ritorno della genovese Cafferata in rossoblù: "Federica Cafferata è una nuova giocatrice del Genoa Women con contratto fino al 2027. Nata il 7 maggio 2000 a Genova, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli, Fiorentina, Juventus e Lazio, collezionando più di 100 presenze in Serie A. Dall’Under 16 ha percorso tutta la trafila delle Nazionali giovanili fino alla Nazionale maggiore, con cui ha esordito nel 2022 nell’amichevole contro il Brasile al Ferraris di Genova".

La carriera di Cafferata

Dopo gli esordi con le maglie di Ligorna e Lavagnese nel 2018 la terzina approda al Genoa Women dove disputa 18 gare finendo nel mirino del Napoli con cui in un biennio conquista la promozione in Serie A e l’attenzione generale venendo poi acquistata dalla Fiorentina: qui disputa 49 gare prima di passare alla Juventus dove però non riesce a imporsi venendo prima prestata alla Sampdoria e poi passando alla Lazio dove ha giocato l’ultimo anno e mezzo. Nel suo palmaresi figura una vittoria in Supercoppa italiana con la maglia bianconera.

Altro colpo in vista

Come anticipato nei giorni scorsi i liguri hanno messo nel mirino anche l'esperta centrocampista Valentina Cernoia, svincolata dopo l'esperienza al Milan. Una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni che in carriera ha vestito le maglie di Brescia, Juventus e, appunto, quella rossonera collezionando 403 partite fra le varie competizioni realizzando 66 reti mentre in Nazionale vanta 78 presenze con 14 reti.