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Scafatese, rinforzo in mediana: preso Filippo Tripi

Scafatese, rinforzo in mediana: preso Filippo Tripi TUTTOmercatoWEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:36Serie C
La Scafatese si assicura Filippo Tripi. Il centrocampista, cresciuto nella Roma, arriva dopo l'esperienza alla Ternana.

Nuovo innesto per la Scafatese, che rinforza il centrocampo con un profilo di esperienza nonostante la giovane età. Il club campano ha ufficializzato l'ingaggio di Filippo Tripi, mediano classe 2002 con un passato nella Roma e in Slovenia.

Scafatese, ufficiale Filippo Tripi: rinforzo in mediana

La Scafatese Calcio comunica agli organi di stampa il tesseramento del calciatore Filippo Tripi.

Mediano classe 2002, Tripi è cresciuto facendo l'intera trafila delle giovanili della Roma, togliendosi anche la soddisfazione di esordire in prima squadra con i giallorossi, collezionando due presenze in Europa League.

Successivamente ha disputato tre campionati con la casacca dell'NS Mura, squadra militante nella prima divisione slovena, prima di rientrare in Italia nella scorsa stagione, in cui ha vestito la casacca della Ternana, raggiungendo i Play Off di Serie C

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