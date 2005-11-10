TMW Radio Lazio, Anellucci: "No a nuovi punti interrogativi, serve gente di qualità"

A intervenire alla radio di Tuttomercatoweb.com è stato l'agente FIFA Claudio Anellucci, che ha parlato di Claudio Lotito e della volontà di cambiare la norma sulla multiproprietà, ora che ha anche la Reggina: "Spero che la norma non venga cambiata, quella sulle multiproprietà, spero che Malagò si astenga da questo stavolta. Se c'è una norma, questa va rispettata e non si può cambiare a seconda dele volontà di un singolo. Tutto quello che sta succedendo credo sia aberrante, non risponde da setimane sulla Lazio. E ci si ritrova con una squadra rabberciata, con un ritiro a 50 gradi a Roma. I numeri parlano chiaro: la Lazio è una squadra che ha avuto difficoltà a fare gol e devi strutturare una squadra per permettere al nuovo tecnico di avere alternative lì davanti.

Hai perso tutta la difesa, dove avevi costruito un fortino quest'anno. E hai preso un giocatore buono come Pedraza e un altro punto interrogativo, ma devi prendere qualcosa che alzi il livello della squadra. Hai delle certezze che ti mancano. Ti serve gente di qualità, e questi giocatori costano. Devi prendere certezze, non punti interrogativi".