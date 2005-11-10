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Casertana, Carretta saluta: è un nuovo giocatore del Brindisi
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Mirko Carretta lascia la Casertana e si trasferisce al Brindisi. Il club rossoblù saluta l'attaccante e lo ringrazia.
Si separano le strade della Casertana e di Mirko Carretta. Il club rossoblù ha ufficializzato il trasferimento dell'attaccante al Brindisi, salutandolo con un messaggio di ringraziamento per il contributo dato nelle ultime stagioni.
Carretta riparte dal Brindisi: ufficiale l'addio alla Casertana
La Casertana FC comunica di aver ceduto Mirko Carretta al Brindisi FC. A Mirko va il ringraziamento per l'attaccamento sempre mostrato e per la professionalità messa in campo e fuori nelle stagioni vissute in rossoblù.
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