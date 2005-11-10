Ufficiale Udinese, finalmente Zaniolo: il numero 10 ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli

Nicolò Zaniolo resta all'Udinese: è ufficiale il suo rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione in favore del club di un altro anno.

La tanto attesa ufficialità è arrivata, Nicolò Zaniolo ha prolungato il suo contratto con l'Udinese. Dopo giorni in cui la sua partenza sembrava quasi essere diventata probabile, le parti sono tornate a parlarsi e hanno raggiunto un'intesa per rinnovare fino al 2029, con opzione in favore della società per un ulteriore anno. Il 10 resta bianconero.

Il comunicato dell'Udinese

"Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni".