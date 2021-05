Diavolo, adesso è un inferno. Corriere dello Sport: "Il Cagliari rilancia la Juventus"

Il Corriere dello Sportin edicola questa mattina fa il punto sulla corsa Champions in casa Milan. Tutto rimarrà aperto fino all'ultimo turno, ma per i rossoneri le cose si sono complicate notevolmente ora che la loro qualificazione passerà da Bergamo. Lo 0-0 con il Cagliari già salvo manda Pioli a dormire masticando amaro, i rossoblù avevano preparato bene il match e non erano deconcentrati con la loro tranquillità che ha prevalso sulla frenesia avversaria. Al Milan venuto il classico 'braccino' del tennista che sa di essere a tre punti dal torneo e la squadra ha giocato intimorita.