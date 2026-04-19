Diktat De Rossi, conquistare Pisa. La Repubblica (ed. Genova): "Ultimo sforzo per la festa"
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Il Genoa torna in campo oggi alle 18. La squadra di Daniele De Rossi sfiderà il Pisa all'Arena Garibaldi per chiudere definitivamente il discorso legato alla salvezza. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa, ultimo sforzo per la festa. Diktat De Rossi, conquistare Pisa".
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