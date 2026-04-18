Diverbio con Pengwin, La Repubblica (ed. Firenze): "Kean, rissa sfiorata in tv"
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L'edizione fiorentina de La Repubblica parla dell'accaduto capitano a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, raggiunto da Pengwin in collaborazione col programma Le Iene, ha minacciato il content creator. Questo il titolo del quotidiano: "Kean, rissa sfiorata in tv".
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