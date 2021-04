Domani Fiorentina-Juventus, QS: "Ribery sogna lo sgambetto alla Signora"

Fiorentina-Juventus sarà anche lo scontro tra due giganti come Ribery e Ronaldo: in due contano 55 trofei solo con squadre di club, senza considerare quelli individuali. La sfida più grande per il francese, adesso - scrive il QS -, è conquistare la salvezza con la Fiorentina. L'ex Bayern vuole gettare le basi del "Rinascimento" viola, infilando quel secondo successo consecutivo che, in questa stagione, non è mai stato festeggiato.