Dopo cinque pari l'Empoli riprende la corsa: la Serie A passa dal "Granillo". Le aperture

vedi letture

Un pari contro il Venezia che aveva fatto sobbalzare, poi la vittoria dei lagunari sulla Reggiana: ma è questione di una "a" in meno e di tre gol rifilati alla Reggina che l'Empoli di Alessio Dionisi si riporta in vetta al campionato di B e stacca dai diretti concorrenti - ora secondi di quattro punti. +5, invece, dal Monza, attualmente terzo dopo il pari di Frosinone.

E di questo parla Tuttosport, che apre con "Tris dell'Empoli: riparte la fuga", per poi proseguire: "Dopo cinque pareggi consecutivi l’Empoli torna a vincere e allunga a +6 sul terzo posto, tris alla Reggina firmato da Olivieri, Mancuso e Matos che interrompono la striscia positiva di risultati dei calabresi che durava da sette turni. [...] È la ciliegina sulla torta di una serata perfetta per la capolista che rientra in sede con rafforzate ambizioni di promozione. Per la Reggina una sconfitta tutto sommato indolore che non modifica più di tanto i programmi di salvezza".

Fa quasi eco La Gazzetta dello Sport: "Si rivede l’Empoli dopo la frenata. La Reggina crolla". "Dopo 5 pareggi di fila, prende il volo la capolista.. L’Empoli batte 3-0 la Reggina (stesso punteggio dell’andata e identici marcatori), imbattuta da 7 turni e porta a 4 le lunghezze sull’immediata inseguitrice che non è più il Monza, fermato a Frosinone, ma il Venezia di Zanetti. La precedente vittoria degli azzurri in trasferta risale sempre in Calabria, a Cosenza il 4 gennaio scorso. Dominio assoluto del campo degli ospiti sempre in partita; gli amaranto vengono annichiliti da una prova senza sbavature", la chiosa.

Chiude poi il Corriere dello Sport: "L’Empoli torna padrone, la Reggina deve piegarsi". Nel dettaglio: "Sfida con tanti numeri positivi e grandi attese. La Reggina, squadra più in forma del campionato e con la migliore difesa del girone di ritorno, contro la capolista con il miglior attacco e affamata di vittorie dopo 5 pari di fila. Inizio, poco dinamico e con tanta preoccupazione per la squadra di casa. Quando l’Empoli decide di comandare il gioco affidandosi al suo palleggio di altra categoria, gli amaranto finiscono in costante affanno. [...] Troppo il divario visto in campo con i toscani capaci di superare agevolmente i reggini (45’) con un preciso diagonale di Matos per lo 0-3".

Spazio poi alla stampa locale, con Il Tirreno - ed. Pistoia, Montecatini, Empoli, Prato che ricorda che "Empoli-Reggina film già visto. Stessi marcatori dell'andata". Sulla partita: "Olivieri, Mancuso, Matos: 3-0. Stesso risultato e stessi marcatori di quattro mesi fa. Non succede spesso nel calcio. E' successo ieri sera al "Granillo" di Reggio Calabria, dove l'Empoli ha ricominciato la sua corsa, esattamente come aveva fatto il 7 novembre dopo la sconfitta con il Venezia, l'unica finora".