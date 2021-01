Dotto sul Corriere dello Sport: "Dzeko come Marlon Brando? Non scherziamo, è una mina da sradicare"

vedi letture

Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport analizza le ultime vicende in casa Roma, con la lite tra Fonseca e Dzeko, scrivendo così sul bosniaco: "Trigoria Babilonia, ultima puntata. La conferenza stampa di Fonseca ieri. Contusione o confusione? Cos'è che ci contunde o dunque ci confonde? Sembra che Edin Dzeko abbia avuto un fastidio da "contusione" e dunque non sarà della partita di oggi. Parole di mister, al cospetto di una platea assente, ma non per questo completamente idiota. Da quanto tempo il signor Dzeko non è della partita? Da quanto tempo si manifesta contuso o forse confuso? Lui in questa Roma non ci sta più, non certo con l'anima, in quanto al corpo, solo una sagoma svogliata dalle movenze robotiche come le cicogne dei cartoon giapponesi. Scimmiottare l'ammutinamento del Bounty va bene se hai un Marlon Brando alias tenente Fletcher alla guida della rivolta. Edin Dzeko come Marlon Brando? Non scherziamo. Brando nel film muore tra le fiamme. Dzeko scivolerà in un altro confortevole pigiama alias contratto". E infine così scrive sul suo futuro: "Un Dzeko così contuso e confuso è più che una mina vagante. Fascia da capitano subito a Pellegrini. Liberatelo con l'eleganza e la dignità che stramerita".