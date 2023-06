Dybala, rebus clausola. Il Messaggero: "Ecco cosa può fare Pinto per evitare di perderlo"

Il Messaggero fa il punto sul futuro di Dybala. L'argentino ha volutamente lasciato aperta una porta in vista della sessione di mercato, precisando comunque che nella Roma ha altri due anni di contratto. Vero, ma è altrettanto vero che fino al 30 luglio chiunque vorrà la Joya potrà pagare una clausola rescissoria.

Non solo, per i club esteri la somma non è nemmeno proibitiva perché si parla di 12 milioni. Come può Tiago Pinto difendersi dagli attacchi di società, anche blasonate, che potrebbero ingaggiarlo? Basta aumentare lo stipendio a 6 milioni a stagione (adesso ne guadagna 3,8) e far decadere entrambe le clausole, sia per l'estero sia per l'Italia (20 milioni). Una mossa che converrebbe a entrambi in realtà, perché il giocatore avrebbe assicurato il futuro a un ingaggio da top player e Pinto, qualora qualcuno volesse davvero Paulino, potrebbe trattare una cifra più alta di quella fissata nella clausola.