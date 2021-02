Dybala sente ancora dolore al ginocchio. Tuttosport: "E il rientro si allontana"

È nuovamente slittato il rientro di Paulo Dybala: sembrava tutto predisposto affinché la Joya disputasse uno spezzone contro il Crotone, ma dopo le buone risposte alle terapie in settimana l'argentino ha ricominciato ad avvertire le solite fitte al ginocchio. L'ex Palermo è fuori dallo scorso dieci gennaio, quando si procurò una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro nel primo tempo di Juventus-Sassuolo. Tempi di recupero inizialmente stimati in quindici-venti giorni, ora più che raddoppiati e - come fa notare Tuttosport - non c'è ancora una data certa per il rientro.