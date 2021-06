E' un Europeo in controtendenza. Corriere dello Sport: "Big fuori e valanghe di gol, le differenze"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza gli Europei. La competizione sta entrando nei quarti con una scia di emozioni forti e una quantità impressionante di gol. Nel 2016 a questo punto le reti erano 88, oggi 123. La differenza più importante però riguarda le nazionali escluse: Francia, Portogallo e Germania sono out. I campioni del mondo in carica, i campioni d'Europa in carica e chi la coppa del mondo l'ha alzata nel 2014.