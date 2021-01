Effetto Conte. La Gazzetta dello Sport: "È la migliore Inter degli ultimi 10 anni"

Per La Gazzetta dello Sport in edicola oggi "È la migliore Inter degli ultimi 10 anni" grazie all'effetto Antonio Conte. Prima del giro di boa è nata la vera Inter di Conte, quella che il tecnico salentino aveva sempre sognato, sfiorato, ma mai davvero trovato. Antonio ha completato un inseguimento decennale e messo la freccia sulla 'sua' Juve. Conte ha cancellato due tabù in un colpo solo: lui stesso si è preso una maxi-rivincita contro la vecchia innamorata che sempre lo aveva sconfitto e, nello stesso momento, ha permesso all’Inter di guardare i bianconeri dall’alto a metà percorso. A ogni occasione ribadisce che il gap con la Juve (e non solo) non è stato accorciato, eppure la realtà e i numeri raccontano l’opposto. L’aggancio e il sorpasso sono certificati Al di là della classifica, però, resta l’immagina di un Inter definitivamente “contiana”, a immagine e somiglianza del suo allenatore.