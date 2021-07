Il Messaggero, parla Spinazzola: "Il mio Europeo con le stampelle"

Il Messaggero, nella parte centrale della prima pagina, dedica uno spazio a Leonardo Spinazzola con le sue parole: "Il mio Europeo con le stampelle". Il giallorosso eletto nella Top XI del torneo: "Ho pianto quando mi sono fatto male, perché lasciavo sul più bello: sapevo che saremmo arrivati in fondo. Per me l'Europeo si può sintetizzare con tre parole: corse, sorrisi e stampelle".