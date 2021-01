Eterno Buffon. Tuttosport. Stasera titolare, un mito senza confini a 43 anni"

Tuttosport nella sua analisi odierna riporta che per Gigi Buffon quella di stasera sarà la presenza 678 con la Juventus: l'avversario è la Spal, il torneo è la Coppa Italia che i critici disonesti accostano al portierone quale unico sbocco di una carriera agli sgoccioli. Domani saranno 43 anni e, per un ragazzino risultato essere il secondo giocatore più longevo ad aver disputato una partita in Serie A e in Champions alle spalle di Marco Ballotta - che si fermò all'età di 44 anni e 38 giorni -, il traguardo è degno di nota, ma non basta. "Finché riesco a dimostrare di poter essere performante, io continuerò a giocare”, la frase chiave di Gigi. Arriverà fino ai 47 anni abbondanti di Peter Shilton, oppure ai 50 di Stanley Matthews? E pensate a Kazu Miura, 54 anni a febbraio, che ancora si difende nello Yokoama Fc in Giappone: l'ex Genoa è il più anziano in attività. Ecco perché non sarebbe sorprendente se, d'accordo con Agnelli, Buffon non smettesse a fine giugno, quando gli scadrà il contatto con la Juventus