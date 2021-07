Ferrero a Il Secolo XIX: "D'Aversa scelta logica e non per risparmiare"

Nell'incontro avuto ieri in sede con la carta stampata, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha così motivato la scelta di affidare la panchina a D'Aversa: "Ho guardato soprattutto l'uomo - riporta Il Secolo XIX -. Abbiamo lasciato Ranieri, un signore che dava serenità alla squadra e avevamo bisogno di un profilo simile con vent'anni di meno. Vent'anni non sono uno scherzo... Se mettevo uno irruento, lo spogliatoio poteva sbarellare. Per l'aspetto tecnico mi sono confrontato con i miei dirigenti. E l'ingaggio... il risparmio... non c'entrano niente". Il patron blucerchiato ha subito chiarito l'obiettivo della prossima stagione: "Deve lavorare per arrivare minimo a 52 punti. Come Ranieri. Un grande allenatore, ma che poteva fare anche un po' di più. La sua idea di calcio è diversa dalla mia. Ma non è una critica". Ferrero ha anche commentato brevemente l'ipotesi Giampaolo, paventata prima dell'intesa con D'Aversa: "Ci abbiamo pensato - ha ammesso -, ma non avevo la percezione che fosse convinto di venire. E io ho già commesso un grave errore del genere con Di Francesco".