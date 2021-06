Ferrero one man show. Il Secolo XIX: "Samp, settimana chiave per l'uomo solo al comando"

Massimo Ferrero mai come adesso è solo al timone della Sampdoria. Il Secolo XIX racconta come il Viperetta debba scegliere con urgenza allenatore e dirigenti, oltre ai calciatori sul mercato. Probabili novità ci saranno netro mercoledì, quando è stata fissata una deadline per la risposta di Alessio Dionisi. Per il presidente blucerchiato, il tecnico dell'Empoli è al primo posto nelle preferenze e gli ha proposto un triennale ma Corsi vorrebbe trattenerlo a ogni costo e per liberarlo vorrebbe una buonuscita dalla Sampdoria che non riceverà. Ferrero monitora anche Patrick Vieira, con Pastorello che conferma l'ammiccamento, Beppe Iachini, Marco Giampaolo, Roberto D'Aversa, Fabio Liverani e Luca Gotti.