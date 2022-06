Fiorentina, 48 ore e la clausola di Italiano sarà superata. La Nazione: “Poi l’eventuale rinnovo”

Ancora 48 ore e la clausola sarà scavalcata, sottolinea stamani La Nazione in merito alla situazione di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Domani notte, la clausola che avrebbe potuto separare le strade del tecnico e della club viola al prezzo di 10 milioni, avrà esaurito la sua validità. A quel punto si potrà procedere all'eventuale rinnovo e soprattutto al mercato, con i giocatori che secondo l'allenatore saranno quelli giusti per rendere più forte la squadra. D'altronde l'estate 2022 ha fatto capire fin da subito che sarebbe stata avara di incastri in panchina.