Fiorentina, che stress per Italiano. QS-La Nazione: "Da Fonseca a Tedesco, le alternative"

La Nazione fa il punto sul futuro allenatore viola. Sono ore di contatti tra Italiano e lo Spezia, con la Fiorentina alla finestra per capire l'evoluzione del confronto, con la speranza che l'allenatore forzi la mano. Lo stesso allenatore ieri ha avuto un chiarimento telefonico con Platek, presidente dello Spezia arrivato in anticipo in Italia rispetto ai propri piani. La clausola libererebbe solo Italiano e non il suo staff e anche questa è una tessere secondaria all'interno del puzzle. A questa complicata situazione di stalle sono riemerse alcune candidature come quella di Fonseca ed Heinze, anche Tedesco e Marcelino.