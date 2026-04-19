Fiorentina, domani la sfida a Lecce. La Repubblica (ed. Firenze): "Vanoli si gioca il futuro"
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Toccherà alla Fiorentina chiudere la giornata di campionato. Domani la squadra di Vanoli scenderà in campo al Via del Mare di Lecce dopo l'eliminazione in Conference League per mano del Crystal Palace. Una partita importante anche per il tecnico viola alla ricerca di una riconferma anche per l'anno prossimo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Vanoli si gioca il futuro".
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