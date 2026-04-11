Fiorentina, La Repubblica (ed. Firenze) torna sul 3-0 col Palace: "L'Europa e i soliti difetti"
TUTTO mercato WEB
"L'Europa e i soliti difetti". Questo il titolo in taglio alto dell'edizione fiorentina de La Repubblica. Il quotidiano torna infatti sulla sconfitta pesante della Fiorentina di giovedì scorso contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Un 3-0 pesante che lascia poco spazio ad una rimonta viola per la gara di ritorno che si giocherà al "Franchi".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Inter, Calhanoglu spiega il gol alla Roma: "Chi critica Svilar provi a stare in porta. E sul Como..."
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"