Fiorentina sconfitta a Roma, Repubblica (ed. Firenze): "La salvezza è rimandata"
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Si parla anche di calcio oggi in prima pagina sull'edizione di Firenze di Repubblica, anche se per motivi non certo lusinghieri. Lo si può evincere dal titolo scelto dal quotidiano: "Fiorentina sconfitta a Roma: la salvezza è rimandata". Viola travolti per 4-0, per centrare la permanenza in A serve 1 punto nelle ultime 3 giornate.
Vanoli nel post partita: "Forse, il risultato della Cremonese ci poteva dare qualche spinta in più. Inizialmente sembrava avercelo dato, poi siamo spariti come contro l'Udinese. Abbiamo questo vizio. Dobbiamo essere bravi a rimboccarci le maniche, lavorarci e guardare le prossime partite. Dobbiamo chiudere il discorso salvezza".
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