Fiorentina, torna Ribery ma si ferma Kouame. QS-La Nazione: "E Kokorin si scalda"

vedi letture

Cesare Prandelli ritrova Ribery, ma dovrà fare a meno di Kouame, infortunatosi nell'allenamento di mercoledì. Ieri il responso: lesione di primo grado al bicipite femorale. Non sarà a disposizione neanche per il turno infrasettimanale che si giocherà al Franchi contro la Roma e pure col Parma, domenica, la sua presenza pare se non altro difficile. In questo senso può essere un valore aggiunto il pieno recupero di Kokorin. Ma a Udine, probabilmente la coppia d'attacco sarà composta da Ribery e Vlahovic. A riportarlo è La Nazione.