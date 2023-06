Fuori Maldini-Massara, CorSport: "Il Milan tenta Ibrahimovic per il ruolo di club manager"

Sono giorni caldi in casa Milan. Dopo il riassetto dirigenziale voluto dal proprietario dei rossoneri Gerry Cardinale, con il licenziamento in tronco di Paolo Maldini e Frederic Massara, il club sta preparando una nuova mossa. Ripartire da una figura simbolica come Zlatan Ibrahimovic, fresco di addio al calcio giocato nell'ultima partita casalinga contro il Verona.

L'idea sarebbe di proporre all'ex attaccante la posizione di club manager, per tenere unite squadra e dirigenza - rivela il Corriere dello Sport. Una proposta che potrebbe allettare lo svedese in questo momento di transizione, con il club che potrebbe riconquistare qualche punto a favore da quella tifoseria ancora sconquassata dalla notizia di Maldini e Massara.