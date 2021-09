Galatasaray-Lazio, la moviola del CorSport: "Muslera su Lazzari poteva essere rosso"

Nella sua consueta moviola, il Corriere dello Sport si sofferma su un episodio in particolare di Galatasaray-Lazio: all'8' del primo tempo, il portiere dei turchi Muslera ha travolto Lazzari (lanciato a rete) appena al di fuori dell'area di rigore. L'arbitro Jug ha optato per il giallo nei confronti dell'uruguaiano: decisione in parte giustificata dalla posizione leggermente defilata dell'ex SPAL, ma un'espulsione non sarebbe stata un'eresia, considerando soprattutto che il biancoceleste, una volta superato l'avversario, avrebbe potuto calciare in porta.