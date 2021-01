Gattuso in bilico. Il Corriere dello Sport: "De Laurentiis chiama Benitez. Tutto in 48 ore"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli all'interno con il titolo seguente: "De Laurentiis chiama Benitez. Tutto in 48 ore". Telefonata perlustrativa a un vecchio amico: adesso i giusti tempi per le riflessioni. L'ex tecnico partenopeo si è congedato dal Dalian, in Cina in modo signorile ed il presidente azzurro lo ha contattato dopo il post-partita con il Verona. Adesso ci saranno due giorni per le decisioni finali anche se Gattuso avrà il match di Coppa Italia e quello di campionato per far cambiare idea a De Laurentiis e far sì che non intervenga.